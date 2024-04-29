Частое курение электронных сигарет подростками может повысить риск воздействия токсичного свинца и урана

Частое курение электронных сигарет подростками может повысить риск воздействия свинца и урана, потенциально нанося вред развитию мозга и органов, показывает исследование, опубликованное в журнале Tobacco Control.
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