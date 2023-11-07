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Hürriyet: Фидан уклонился от объятий с Блинкеном из-за невежливости госсекретаря

Hürriyet: Фидан уклонился от объятий с Блинкеном из-за невежливости госсекретаря

Госсекретарь США Энтони Блинкен проявил "дипломатическую невежливость" в отношении главы МИД Турции.Причиной уклонения от объятий с Блинкеном со стороны главы МИД Турции Хакана Фидана стало неподобающее поведение госсекретаря США, сообщает турецкое издание Hürriyet.

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