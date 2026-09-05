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Пронедра

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Луп Брусничник 5 сентября. День, когда нельзя ходить в лес и поднимать деньги

Луп Брусничник 5 сентября. День, когда нельзя ходить в лес и поднимать деньги

5 сентября в народном календаре называли Лупом Брусничником. В этот день православные вспоминают мученика Луппа Солунского — ученика святого Димитрия Солунского, жившего в III–IV веках.

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