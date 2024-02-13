На винтовке стрелявшей в церкви в Хьюстоне нашли наклейку с Палестиной

Fort Bend County Sheriff's Office На винтовке женщины, которая 11 февраля открыла огонь в церкви Lakewood Church в Хьюстоне, нашли наклейку с надписью "Палестина", пишет New York Post со ссылкой на правоохранителей.
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