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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Разрешенные дела и запреты в праздник Шуйской-Смоленской иконы и святых Акиндина и Пигасия, 15 ноября

Разрешенные дела и запреты в праздник Шуйской-Смоленской иконы и святых Акиндина и Пигасия, 15 ноября

Разрешенные дела и запреты в праздник Шуйской-Смоленской иконы и святых Акиндина и Пигасия, 15 ноября Алёна ЮрьеваПраздник, посвященный Шуйской-Смоленской иконе Божией Матери и святым Акиндину и Пигасию, считается днем особого почитания и сочетает в себе религиозные обряды, традиции и приметы, которые уходят своими корнями в глубокое прошлое.

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