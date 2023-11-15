Разрешенные дела и запреты в праздник Шуйской-Смоленской иконы и святых Акиндина и Пигасия, 15 ноября Алёна ЮрьеваПраздник, посвященный Шуйской-Смоленской иконе Божией Матери и святым Акиндину и Пигасию, считается днем особого почитания и сочетает в себе религиозные обряды, традиции и приметы, которые уходят своими корнями в глубокое прошлое.