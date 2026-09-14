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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Сурин: «Было бы здорово, если бы в Ярославле появилась новая арена. Хочется, чтобы по всей России были дворцы, как в НХЛ. Но надо ждать»

Форвард « Локомотива » Егор Сурин хотел бы видеть новую арену в Ярославле.  « Арена-2000 », на которой сейчас выступает клуб, была открыта в октябре 2001 года.

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