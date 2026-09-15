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Авиаторы и их друзья

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Беспилотник YFQ-44A Fury выполнил первые полеты с истребителями F-35

Беспилотник YFQ-44A Fury выполнил первые полеты с истребителями F-35

Беспилотный летательный аппарат YFQ-44A Fury, создаваемый компанией Anduril в рамках программы «Совместный боевой самолет» (Collaborative Combat Aircraft, CCA), уже выполнил полеты в строю с истребителями F-35 в ходе испытаний ВВС США.

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