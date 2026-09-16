«Вклад в завтрашний день»: как проходила избирательная кампания в ЛНР

Избирательная кампания в ЛНР не блистала активностью – несмотря на то, что 15 сентября на прифронтовых территориях республики уже завершилось досрочное голосование (оно проходило с 29 августа), информации о кандидатах от партий и их конкретных политических программах крайне мало.
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