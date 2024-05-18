Советник самарского губернатора был задержан по подозрению в мошенничестве на сумму 1,4 миллиона рублей

Советник губернатора Самарской области Ольга Михеева задержана по подозрению в мошенничестве. Она обвиняется в незаконном занятии двух должностей в АНО "Институт регионального развития" (ИРИ) и получении зарплат и премий за несуществующую работу.
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