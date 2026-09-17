За день ПВО уничтожила 292 украинских беспилотника

В течение дня, с 08.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Каспийского и Чёрного морей.