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Донецкая группа новостей

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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK)

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Доллар почти по 112 рублей. Ещё 10 минут назад цена была на отметке в 105 рублей Донецкая группа новостей.

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