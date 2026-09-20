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Владимирские новости

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Игошин лидирует в округе №83 с 62% голосов

Игошин лидирует в округе №83 с 62% голосов

Игорь Игошин набирает 62,03% голосов, увеличив отрыв от ближайшего соперника на 0,28 процентного пункта после обработки 85% протоколов.

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