Игошин лидирует в округе №83 с 62% голосов

Игорь Игошин набирает 62,03% голосов, увеличив отрыв от ближайшего соперника на 0,28 процентного пункта после обработки 85% протоколов.
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