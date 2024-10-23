Заманивающие в рабство бойцов СВО преступники стали выдавать себя за «Ахмат»

Преступники выдали себя за бойцов «Ахмата» и заманили военного в рабство Заманивающие в рабство участников специальной военной операции (СВО) российские преступники стали выдавать себя за бойцов спецназа «Ахмат».
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