Миллиардера Виктора Шкуренко проверят на пропаганду ЛГБТ* после корпоратива с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой

"Профессиональный доносчик" Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить миллиардера и совладельца кофейной сети "Скуратов" Виктора Шкуренко на пропаганду ЛГБТ* после его недавнего корпоратива с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой.