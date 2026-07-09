Миллиардера Виктора Шкуренко проверят на пропаганду ЛГБТ* после корпоратива с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой

"Профессиональный доносчик" Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить миллиардера и совладельца кофейной сети "Скуратов" Виктора Шкуренко на пропаганду ЛГБТ* после его недавнего корпоратива с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой.
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