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SPLETNIK

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Миллиардера Виктора Шкуренко проверят на пропаганду ЛГБТ* после корпоратива с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой

Миллиардера Виктора Шкуренко проверят на пропаганду ЛГБТ* после корпоратива с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой

"Профессиональный доносчик" Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить миллиардера и совладельца кофейной сети "Скуратов" Виктора Шкуренко на пропаганду ЛГБТ* после его недавнего корпоратива с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой.

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