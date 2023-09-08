Мы теряем Армению! Да вообще - пофиг

Юрий Буковский

Этих азиатских баев (Армения, Грузия, Азеры - это тоже Азия) Запад всегда тупо покупает и подкупает - взятками, посулами работы в каких-то европейских структурах, вкладами в банках, грантами и пр.. И они покупаются. Это дёшево, сердито и эффективно. Наша придурочная власть начинает этим азиатским странам что-то строить, давать безвозмездные кредиты и пр., отнимая всё это, у нас, у своего народа. И всё бестолку. Баи всё равно нас предают. Надо тупо их покупать. Это будет дёшево, сердито и эффективно. Они такие. Зачем для них строить заводы, дороги, АЭС и пр. Баям это не нужно. Им нужно только лишь лично для них, что-то в их засаленный бараниной карман. И всё. Почему наш МИД этого не понимает?