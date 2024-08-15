🧹 В Евпатории ремонт 10 дворов продлится до осени этого года Работы должны были завершиться 1 августа.
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🧹 В Евпатории ремонт 10 дворов продлится до осени этого года Работы должны были завершиться 1 августа.