В Татарстане ожидается ухудшение погоды

Быть внимательными и аккуратными за рулем в эти минуты призвал татарстанцев Раис Татарстана, обращение к жителям Рустам Минниханов разместил в своем телеграм-канале, погодные условия в республике сложные — туман, мокрый снег, гололедица и все это после дневной оттепели.