Плотников не считает себя легендой КХЛ: форвард СКА провел более 900 матчей в лиге

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников рассказал, что не считает себя легендой Континентальной хоккейной лиги.
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