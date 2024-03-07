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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Раэд», «Аль-Шабаб» против «Аль-Фейхи», «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу сыграет с «Аль-Риядом»

Также в четверг «Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Фейхой». В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в гостях, а «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Охдуд».

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