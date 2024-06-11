Довоевались. Европа оказалась на грани раскола из-за Шольца и Макрона

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Globallookpress В Европе состоялись выборы в Европарламент, и произошло то, что уже давно предсказывали различные политологи - в руководящий европейский орган начали массово проникать правые партии-евроскептики.
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