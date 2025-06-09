Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    МОЛОДЦЫ👍😎❤️❤️❤️Боец батальона «Х...
  • Vasilii Chitin
    Это о том, как Путин взялся провести СВО на территории одной страны , но привёл войну в Россию. Принцип медицины "не ...СМИ: Вражеский др...
  • Владимир Алтайцев
    Ранее в организации «Репортёры без границ» "  Ух, какое  пышное  имя  в  обычной  шпионской антироссийской  компашке ...Учёные из Новой З...

«Орешник» мозг прочистил? «Украинский Геббельс» неожиданно вспомнил о братстве с Россией. Это хитрость?

«Орешник» мозг прочистил? «Украинский Геббельс» неожиданно вспомнил о братстве с Россией. Это хитрость?

«Брат-то мой, да ум-то у него свой»! Политический деятель Незалежной, подполковник Алексей Арестович, внесенный РФ в перечень террористов и экстремистов, недавно сентиментально поразмышлял о былой дружбе между Россией и Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарибян Сусанна
Хорошо бы, сколько жизней это может сохранить.
Ответить
9 час.
Гарибян Сусанна
Насколько же лживы эти  хохляцкие вурдалаки,  сколько русских полегло от их рук в Курской и Белгородской области, Сколько гражданского населения в том числе детей погибло в других наших областях от их диверсий. И они не убивают гражданское население? &quot;Орешником&quot; надо засеять всю хохляндию, пусть  прорастает как можно глубже и уничтожает всех и вся там на глубине в бункерах и убежищах. Если этого не сделать, пойти на перемирие, простить  упырям их преступления, всё повторится  опять. Сейчас гибнут наши дети и внуки, нельзя допустить, чтобы это произошло с нашими правнуками.. Выбора нет, только полное тотальное уничтожение всех, кто  воюет с народом России. С нами Бог и  правда. И наши предки поддерживают нас с небес.
Ответить
9 час.
Evgenija Palette
Я помню, как этот упырь Арестович ВИЗЖАЛ, когда полетели первые дроны... &quot;И ТАКИХ ПТИЧЕК БУДЕТ МНОГО!&quot;  - визжала эта сволочь!
Ответить
8 час.
наверх