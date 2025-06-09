«Орешник» мозг прочистил? «Украинский Геббельс» неожиданно вспомнил о братстве с Россией. Это хитрость?

Гарибян Сусанна

Насколько же лживы эти хохляцкие вурдалаки, сколько русских полегло от их рук в Курской и Белгородской области, Сколько гражданского населения в том числе детей погибло в других наших областях от их диверсий. И они не убивают гражданское население? "Орешником" надо засеять всю хохляндию, пусть прорастает как можно глубже и уничтожает всех и вся там на глубине в бункерах и убежищах. Если этого не сделать, пойти на перемирие, простить упырям их преступления, всё повторится опять. Сейчас гибнут наши дети и внуки, нельзя допустить, чтобы это произошло с нашими правнуками.. Выбора нет, только полное тотальное уничтожение всех, кто воюет с народом России. С нами Бог и правда. И наши предки поддерживают нас с небес.