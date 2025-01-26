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Петербургский дневник

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В Центральном районе Петербурга провели санитарную обрезку кустарников

В Центральном районе Петербурга провели санитарную обрезку кустарников

Это улучшает рост растений Сотрудники садово-паркового хозяйства провели сегодня санитарную обрезку цветущих кустарников в Центральном районе Петербурга, рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.

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