В Центральном районе Петербурга провели санитарную обрезку кустарников

Это улучшает рост растений Сотрудники садово-паркового хозяйства провели сегодня санитарную обрезку цветущих кустарников в Центральном районе Петербурга, рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.
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