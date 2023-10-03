SEC и пять других регуляторов США выпускают предупреждения об инвестициях в криптовалюту

Во время Глобальной недели инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другие известные финансовые регуляторы выпустили множество предупреждений относительно рисков, связанных с инвестированием в криптоактивы.
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