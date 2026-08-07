Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

875 подписчиков

Топ-трансферы в Саудовской Аравии закончились. Лига реально обеднела и выбрала путь Китая?

Топ-трансферы в Саудовской Аравии закончились. Лига реально обеднела и выбрала путь Китая?

    Саудовцы давно манили Салаха, а тот уехал в Турцию. Всё из-за госреформы. Слухи о появлении Мохамеда Салаха в Саудовской Аравии прогревались практически четыре года – с тех пор, как там обосновался Криштиану Роналду, а за ним мощным потоком рванула лавина из звёзд разного калибра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии