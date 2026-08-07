Топ-трансферы в Саудовской Аравии закончились. Лига реально обеднела и выбрала путь Китая?

Саудовцы давно манили Салаха, а тот уехал в Турцию. Всё из-за госреформы. Слухи о появлении Мохамеда Салаха в Саудовской Аравии прогревались практически четыре года – с тех пор, как там обосновался Криштиану Роналду, а за ним мощным потоком рванула лавина из звёзд разного калибра.