Жарихин: У тех, кто сдает людей в ТЦК, занижен барьер моральной ответственности

В мире всегда будут те, у кого занижены нормы морали. Так объясняет MK.ru заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин феномен «сдачи» граждан в ТЦК (военкомат) на Украине за определенное вознаграждение.
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