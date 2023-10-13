Названа интересная особенность iPhone 17

Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми инсайдерскими данными о том, что Apple собирается внедрить в материнскую плату iPhone медные компоненты с полимерным покрытием (RCC), уменьшив толщину системной платы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии