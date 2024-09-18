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Вести Севастополь

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Сегодня Крым накроют ливни, грозы и град

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму 18 сентября.Согласно информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня утром и днём на территории полуострова ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

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