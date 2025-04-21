В Челябинске на несколько часов закроют главную площадь города

Движение пешеходов по площади Революции в Челябинске ограничат. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 21 апреля, на площади Революции пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения маршем войск, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
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