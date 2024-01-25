Город Салават Республики Башкортостан присоединился к акции МВД России «Студенческий десант»

Студенты стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» познакомились работой Отдела МВД России по городу Салавату и пообщались со стражами правопорядка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии