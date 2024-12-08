Россия, вероятно, будет вынуждена демонтировать и убрать технику из Сирии, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В России отреагировали на происходящие в Сирии события
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Там наши военные секреты захвачены- многие это ещё не поняли? Скоро поймём даже в СВО!!!
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15 час.
Игорь Васиков
Ничего не захвачено. Паникёрам заткнуться и ожидать официального сообщения.
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15 час.
vnesterov1960 Нестеров
Совершенно верно.
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15 час.
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