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Стало известно, как за год вырос платеж по семейной ипотеке

Средний платеж по семейной ипотеке за год вырос на 18% и составил в январе 34,5 тыс. рублей в месяц. Срок кредитования увеличился с 329 до 336 месяцев, рассказала РИА «Новости» замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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