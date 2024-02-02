Стало известно, как за год вырос платеж по семейной ипотеке

Средний платеж по семейной ипотеке за год вырос на 18% и составил в январе 34,5 тыс. рублей в месяц. Срок кредитования увеличился с 329 до 336 месяцев, рассказала РИА «Новости» замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова.