Кем на самом деле был по национальности Борис Ельцин

Происхождение ярких политиков, изменивших историю, всегда интересовало биографов и простых людей. Кем были предки Бориса Ельцина? Первый президент Российской Федерации родился в Свердловской области в семье раскулаченных крестьян.
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