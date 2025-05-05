1941. Смоленск в огне. Часы – свидетели войны

Smolgazeta.ru продолжает публиковать материалы, подготовленные в рамках цикла «Архивы нашей Победы». Уже спустя два дня после объявления народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале войны, 24 июня 41-го, Смоленск подвергся первому авиационному налёту.
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