Поисковики ищут родных уроженцев Беларуси, погибших в феврале 1942 года в Захаровской операции под Вязьмой.

В 2024 году участники поискового объединения ´ВПК Прорыв´ обнаружили и подняли для перезахоронения более 1400 бойцов и командиров Красной армии, погибших в 1942 году в рамках Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции.
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