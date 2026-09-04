В Лужках Тамбова установили новый светофор

Фото: министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Читайте также: Временный мост через Пячку обещают открыть до конца сентября В микрорайон Майский впервые запустили регулярный городской автобус Более тысячи работников сгоревшего склада Wildberries пришли на ярмарку вакансий Он регулирует движение на пересечении двух дорог.