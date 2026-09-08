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За рулем

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Хотели купить Lada? Скидки продлили до конца сентября

Хотели купить Lada? Скидки продлили до конца сентября

У тех, кто присматривается к LADA, есть шанс сэкономить: прямые скидки на машины марки продлены до 30 сентября 2026 года.

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