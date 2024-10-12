СК возбудил дело против наемника из США Бейлса, обвиняемого в совершении теракта

Следственный комитет завел уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса. Его заочно обвинили в убийстве, наемничестве и теракте на территории Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
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