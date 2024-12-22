Сводка! Успехи России на фронте: освобождение Курахово и расширение контроля в Донбассе

Прошедшая неделя ознаменовалась рядом вражеских актов: убийством начальника войск РХБЗ в результате теракта, ракетным ударом по Рыльску (Курская область) и Ростовской области с использованием НАТОвского вооружения, а также атаками беспилотников на высотные здания в Казани.
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