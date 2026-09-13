Как за два дня превратить слабую рассаду в крепкую: натуральная подкормка с овсянкой, корицей и йодом

Сезон рассады — это всегда гонка со временем и собственными ожиданиями. Каждую весну хочется, чтобы подоконник напоминал мини-теплицу с идеальными растениями, но реальность часто преподносит сюрпризы: тонкие стебли, бледные листья, замедленный рост.