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stroimdom21

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Как за два дня превратить слабую рассаду в крепкую: натуральная подкормка с овсянкой, корицей и йодом

Как за два дня превратить слабую рассаду в крепкую: натуральная подкормка с овсянкой, корицей и йодом

Сезон рассады — это всегда гонка со временем и собственными ожиданиями. Каждую весну хочется, чтобы подоконник напоминал мини-теплицу с идеальными растениями, но реальность часто преподносит сюрпризы: тонкие стебли, бледные листья, замедленный рост.

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