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Мирошник: решение конфисковать российский Ан-124 и передать его Украине переводит Канаду в статус страны-вора и беспредельщика

Мирошник: решение конфисковать российский Ан-124 и передать его Украине переводит Канаду в статус страны-вора и беспредельщика

Решение Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124 и передать его Украине переводит Канаду в статус страны-вора и беспредельщика.

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