Председатель Совета Федерации указала попытки извне внести раздор в отношения России и СНГ

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, выступила с резким осуждением попыток внешних сил подорвать дружественные и партнерские отношения России со странами Содружества Независимых Государств.
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