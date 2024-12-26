Вильфанд: жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами

В последние дни декабря температура воздуха в европейской части России прогреется будет около нуля, поэтому не исключено, что россиянам, живущим на этой территории, придется встречать Новый год с зонтами из-за возможного дождя.
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