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Царьград

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Жилая зона Курахово освобождена от ВСУ. Штурмовики зачищают город от националистов

Жилая зона Курахово освобождена от ВСУ. Штурмовики зачищают город от националистов

При зачистке города русские бойцы нашли расстрелянные тела местных жителей. Боевики мстили за сдачу города безоружным людям.

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