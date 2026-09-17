Председатель СК России затребовал доклад по информации о безвестном исчезновении девушки в городе Санкт-Петербурге

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось о безвестном исчезновении 24-летней девушки, которая приехала в Северную столицу поступать в театральный вуз и проживала у подруги своей матери.
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