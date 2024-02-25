Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
    Согласна! Но, увы! находятся люди, которые их выдавливают в Президенты. Просто уму непостижимо, превращают выборы в ц...Кандидат в презид...
  • Анд
    Очередная статья ни о чем, графомания автора, похоже по принципу написать хоть что нибудь«Преступления» ка...
  • Галина
    Таких Даванковых надо выдавливать отовсюду и на свалку истории.Кандидат в презид...

Трамп согласился с Путиным, что Байден более комфортный для Москвы президент

Трамп согласился с Путиным, что Байден более комфортный для Москвы президент

Бывший президент США и один из кандидатов на переизбрание Дональд Трамп согласился с российским лидером Владимиром Путиным, что для Москвы кандидатура нынешнего главы Белого дома Джо Байдена предпочтительна.

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