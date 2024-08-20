Взгляд из прошлого: в СССР с подготовкой танкистов тоже были проблемы

В далёком 1989 году в журнале «Вестник бронетанковой техники» была опубликована довольно интересная статья, затрагивающая тему влияния квалификации экипажей на боевую эффективность танков.
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