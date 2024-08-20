БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

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Свежие комментарии

  • Андрей Цыпкайкин
    Отбирать не надо, а вот вычесть с мэра надо. Пусть это будет его личный подарок.Награда за не наш...
  • Vasiliy Belokurov
    с какого..... "грека" то озолотили??????????Награда за не наш...
  • Erna Абих
    Это ужас всё не нахапаются денег в свой карман, бедный народ Киргизии должен умирать от этой гадости, как будто в рес...Кыргызстан, далее...

Взгляд из прошлого: в СССР с подготовкой танкистов тоже были проблемы

Взгляд из прошлого: в СССР с подготовкой танкистов тоже были проблемы

В далёком 1989 году в журнале «Вестник бронетанковой техники» была опубликована довольно интересная статья, затрагивающая тему влияния квалификации экипажей на боевую эффективность танков.

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