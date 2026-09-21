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Парламентарийлар «Физик-математик алгарыш» проектын гамәлгә ашыру турында фикер алышты

Бүген Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында «Физик-математик алгарыш» проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар.

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