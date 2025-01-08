Птичий грипп начал убивать. В мире впервые умер заражённый мутировавшим штаммом: главное

Оглавление Что происходит с птичьим гриппом Как можно заразиться птичьим гриппом Согласно информации от департамента здравоохранения Луизианы в США, впервые был зарегистрирован летальный исход от мутировавшего штамма гриппа H5N1.
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