В некоторых районах Пензенской области власти забыли об уборке кладбищ

Прокуратура Пензенской области провела проверку состояния кладбищ в регионе. Поступали жалобы, что в некоторых районах, таких как Бессоновский, Земетчинский, Лунинский и других, должного ухода за кладбищами не осуществлялось.
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