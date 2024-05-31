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В некоторых районах Пензенской области власти забыли об уборке кладбищ

В некоторых районах Пензенской области власти забыли об уборке кладбищ

Прокуратура Пензенской области провела проверку состояния кладбищ в регионе. Поступали жалобы, что в некоторых районах, таких как Бессоновский, Земетчинский, Лунинский и других, должного ухода за кладбищами не осуществлялось.

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