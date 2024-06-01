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22 умильные кошки в платочках

22 умильные кошки в платочках

Знаете ли вы, что есть сообщество Reddit r/BabushkaCats, где владельцы кошек фотографируют своих питомцев, переодетых в “пожилых русских дам” (так заявлено в описании)? Все, что для этого нужно – традиционный головной платок, который на Западе называют Babushka.

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